Женатый Де Брюйне лайкнул ведущую «Матч ТВ» и «Спартака»

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», сообщила, что ее пост в соцсети лайкнул полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

«Что, блин?» – написала удивленная Харисова про лайк женатого бельгийца.

Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».

В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».

Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

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