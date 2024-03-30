Женатый Де Брюйне лайкнул ведущую «Матч ТВ» и «Спартака»

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», сообщила, что ее пост в соцсети лайкнул полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
«Что, блин?» – написала удивленная Харисова про лайк женатого бельгийца.
- Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
- В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
- Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
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Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»