Ташуев раскрыл свою схему игры: «Это микс из вариаций «Байера», «Манчестер Сити» и сборной Германии»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о собственной схеме игры, которую он назвал «круглый мяч».

– Какой команда должна стать под вашим началом с учетом того, что она с начала года играет в вариации с тремя центральными защитниками, к использованию которой вы ранее не прибегали?

– Информации об этом мало, но в первой моей команде, коей была буденновская «Дружба», я использовал схему 3-5-2. Мне давно знакома такая вариация, особенного в этом нет.

Но у меня есть свои наработки: моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс из игровых вариаций, которые используют леверкузенский «Байер», «Манчестер Сити» и сборная Германии.

Я постоянно совершенствуюсь и, когда я пришел в «Факел» и поменял схему, все испугались, так как команда всегда играла с тремя центральными защитниками. Но, играя с двумя центральными защитниками, мы были в числе тех, кто меньше всех пропускал.

Поэтому количество игроков в обороне – не самое главное, важно правильно расставить команду, а также, чтобы она была хорошо физически готовой. Будем и дальше совершенствоваться и, возможно, использовать различные модификации. Главное нам начать выигрывать.