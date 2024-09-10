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    • Ташуев раскрыл свою схему игры: «Это микс из вариаций «Байера», «Манчестер Сити» и сборной Германии»

    Ташуев раскрыл свою схему игры: «Это микс из вариаций «Байера», «Манчестер Сити» и сборной Германии»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о собственной схеме игры, которую он назвал «круглый мяч».

    – Какой команда должна стать под вашим началом с учетом того, что она с начала года играет в вариации с тремя центральными защитниками, к использованию которой вы ранее не прибегали?

    – Информации об этом мало, но в первой моей команде, коей была буденновская «Дружба», я использовал схему 3-5-2. Мне давно знакома такая вариация, особенного в этом нет.

    Но у меня есть свои наработки: моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс из игровых вариаций, которые используют леверкузенский «Байер», «Манчестер Сити» и сборная Германии.

    Я постоянно совершенствуюсь и, когда я пришел в «Факел» и поменял схему, все испугались, так как команда всегда играла с тремя центральными защитниками. Но, играя с двумя центральными защитниками, мы были в числе тех, кто меньше всех пропускал.

    Поэтому количество игроков в обороне – не самое главное, важно правильно расставить команду, а также, чтобы она была хорошо физически готовой. Будем и дальше совершенствоваться и, возможно, использовать различные модификации. Главное нам начать выигрывать.

    • Ташуев возглавил «Ахмат» 3 сентября.
    • Команда занимает 15-е место в РПЛ с 5 очками после 7 матчей. Грозненцы еще не выигрывали в текущем чемпионате России.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    10.09.2024 13:18
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1725963839
    Ташуев раскрыл свою схему игры: «Это микс из вариаций «Байера», «Манчестер Сити» и сборной Германии»- взяли худшее и воплотили в жизнь...
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    rash1959
    1725964066
    К зиме выгонят.
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    Skull_Boy
    1725965173
    Да да, зимой на выход
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    ilich55
    1725965222
    Ахмату похоже кирдык. Рамзан ему заткнёт «круглый мяч» по самое не могу.........
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    Spartak_forv@
    1725966075
    Ташуев просто адаптировал схему Смородской:в защите поуже и в атаке тоже поуже
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    ivany4
    1725966632
    А Ташуев случайно не DJ?)) Миксы лепить на зарубежные команды просто. Осталось только исполнителей купить.)) Свое давай, родное!
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    Baggio1986
    1725969213
    И где же этот супер клуб?)))
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    FCSpartakM
    1725972408
    Схема Ташуева - это натаскать физуху на пол года, чтобы игроки успевали бить по ногам и играть плотно. Потом команда начинает уставать от такого футбола как физически, так и морально, потому что футбола там мало. Он в буквальном смысле физрук. Его схема со времен "дружбы" работает "исправно" уже в 20й раз. Несусветный дядька
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    ...уефан
    1725980253
    ...если смешать огурцы, молоко и горох, и чуток дрожжей и сахара, то самый вероятный результат очевиден)...
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