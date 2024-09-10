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    Депай подписал контракт с новым клубом

    «Коринтианс» подписал контракт с 30-летним нападающим Мемфисом Депаем. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2026 года. Ранее он находился в статусе свободного агента.

    • Сообщалось, что Депай заработает порядка 70 миллионов реалов (примерно, 12,5 млн долларов) с учетом бонусов за весь срок контракта.
    • В прошлом сезоне нидерландец выступал за «Атлетико», провел 31 встречу, отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
    • Также он сыграл 6 матчей на Евро-2024, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: официальный сайт «Коринтианса»

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    10.09.2024 08:53
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