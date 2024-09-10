Депай подписал контракт с новым клубом

«Коринтианс» подписал контракт с 30-летним нападающим Мемфисом Депаем. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2026 года. Ранее он находился в статусе свободного агента.

Сообщалось, что Депай заработает порядка 70 миллионов реалов (примерно, 12,5 млн долларов) с учетом бонусов за весь срок контракта.

В прошлом сезоне нидерландец выступал за «Атлетико», провел 31 встречу, отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Также он сыграл 6 матчей на Евро-2024, забил 1 гол, отдал 1 передачу.