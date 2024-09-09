Иерей освятил поле «СКА-Хабаровска» – команда идет в Первой лиге последней

«СКА-Хабаровск» пригласил священника. Иерей Алексей освятил поле хабаровского стадиона и помещения клуба.

«Руководитель Спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Алексей Скорик совершил чин освящения помещений футбольного клуба «СКА-Хабаровск» и футбольного поля.

После освящения батюшка совершил молебен на благое дело, за которым помолилось руководство футбольного клуба», – написал источник.

«В благословение я передал директору футбольного клуба Алексею Сергеевичу икону Спасителя. Он, в свою очередь, попросил служить молебны перед матчами», – прокомментировал отец Алексей.