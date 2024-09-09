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    • Иерей освятил поле «СКА-Хабаровска» – команда идет в Первой лиге последней

    Иерей освятил поле «СКА-Хабаровска» – команда идет в Первой лиге последней

    «СКА-Хабаровск» пригласил священника. Иерей Алексей освятил поле хабаровского стадиона и помещения клуба.

    «Руководитель Спортивного отдела Хабаровской епархии иерей Алексей Скорик совершил чин освящения помещений футбольного клуба «СКА-Хабаровск» и футбольного поля.

    После освящения батюшка совершил молебен на благое дело, за которым помолилось руководство футбольного клуба», – написал источник.

    «В благословение я передал директору футбольного клуба Алексею Сергеевичу икону Спасителя. Он, в свою очередь, попросил служить молебны перед матчами», – прокомментировал отец Алексей.

    • Хабаровчане идут в Первой лиге последними.
    • В 8 турах у команды 1 победа, была тренерская отставка.
    • Домашние матчи «СКА-Хабаровск» в начале сезона проводил в Раменском из-за неготовности своего поля.

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    Источник: официальный сайт Приамурской митрополии

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    09.09.2024 11:58
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1725872925
    Обскурантивный пессимизм по отношению к спорту №1 ) Надо (тогда уж )) освятить Юрана и вернуть его на бровку . В рясе .
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