Бывшая пресс-атташе «Динамо» выложила трогательное фото в обнимку со Смоловым

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», накануне встретилась с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.
- Это случилось на товарищеском матче «Краснодара» с медийным ФК «10» (4:2).
- Лысенко сейчас работает в «десятке».
«Сквозь вселенные», – подписала Лысенко кадры со Смоловым.
- Федор вернулся в «Краснодар» из «Динамо» летом.
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