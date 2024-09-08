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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» выложила трогательное фото в обнимку со Смоловым

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» выложила трогательное фото в обнимку со Смоловым

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», накануне встретилась с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.

    • Это случилось на товарищеском матче «Краснодара» с медийным ФК «10» (4:2).
    • Лысенко сейчас работает в «десятке».

    «Сквозь вселенные», – подписала Лысенко кадры со Смоловым.

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    08.09.2024 14:18
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1725798336
    Давай сфоткаемся, а потом пойдем ко мне кофейку попьем)))
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    Янвapь 69
    1725799265
    Партачный укурыш
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    AtticusFinch
    1725799638
    Чисто придурок - даже смотреть противно на его ипальник....До сих вспоминаю с болью....пенальти его...
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    alex1951
    1725808862
    А -си-сяй любоффф.......
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