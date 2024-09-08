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    Тарханов ответил, когда с России снимут бан

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов предположил, когда с России снимут международный бан.

    «Уровень у нынешних соперников сборной России не очень высокий, но выбора у нас нет. Думаю, уже через три года УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет.

    Я не думаю, что дисквалификация нашей страны может продлиться десять лет, как говорит Игорь Шалимов. Нам осталось ждать недолго», – сказал Тарханов.

    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Причина – СВО.
    • В последнем товарищеском матче россияне разгромили Таиланд (3:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.09.2024 09:59
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    Комментарии (3)
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    k611
    1725781437
    Не факт
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725785759
    Чеферин каждое утро начинает с прокалывания календаря, на котором он отметил дату возвращения сборной России
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    zigbert
    1725786472
    Оптимистичный прогноз.
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