Тарханов ответил, когда с России снимут бан

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов предположил, когда с России снимут международный бан.

«Уровень у нынешних соперников сборной России не очень высокий, но выбора у нас нет. Думаю, уже через три года УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет.

Я не думаю, что дисквалификация нашей страны может продлиться десять лет, как говорит Игорь Шалимов. Нам осталось ждать недолго», – сказал Тарханов.