Павлюченко: «Из нынешней сборной России пригласил бы на Евро-2008 только одного игрока»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал игрока нынешней команды, которого взял бы на Евро-2008.

«Кого бы пригласил на Евро-2008 из нынешней команды? Александра Головина.

Я бы и Дмитрия Баринова взял, но на той позиции, извините, Сергей Семак и Константин Зырянов. Там тяжело пробиться.

Просто там такой состав был в 2008-м, если по фамилиям брать… Мне кажется, настолько была сильная сборная. И сейчас хорошие футболисты, но…» – сказал Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».