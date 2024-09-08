Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко: «Из нынешней сборной России пригласил бы на Евро-2008 только одного игрока»

    Павлюченко: «Из нынешней сборной России пригласил бы на Евро-2008 только одного игрока»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал игрока нынешней команды, которого взял бы на Евро-2008.

    «Кого бы пригласил на Евро-2008 из нынешней команды? Александра Головина.

    Я бы и Дмитрия Баринова взял, но на той позиции, извините, Сергей Семак и Константин Зырянов. Там тяжело пробиться.

    Просто там такой состав был в 2008-м, если по фамилиям брать… Мне кажется, настолько была сильная сборная. И сейчас хорошие футболисты, но…» – сказал Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Россияне на Евро-2008 взяли бронзу.
    • У Павлюченко на Евро-2008 5 матчей, 3 гола.
    • Всего за сборную Роман провел 50 матчей, забил 21 гол.

    Новости по теме
    Павлюченко – о курьезном автоголе: «Тренер перед матчем попросил сыграть за него, а я на седьмой минуте забил в свои» 1
    Павлюченко сыграет в гала-матче в честь юбилея «Лукойл Арены» 2
    42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в Турции 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2024 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1725796019
    Рассмешил..., хотя кому то и на скамейке сидеть и залечивать повреждения тоже надо
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+