Кроос пошутил о 900 голах Роналду за карьеру

Экс-футболист «Реала» Тони Кроос отреагировал на бомбардирское достижение бывшего одноклубника Криштиану Роналду.
Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).
«Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках», – пошутил Кроос в соцсетях.
900 голов Роналду распределились следующим образом:
- 5 – «Спортинг»
- 145 – «Манчестер Юнайтед»
- 450 – «Реал»
- 101 – «Ювентус»
- 68 – «Аль-Наср»
- 131 – сборная Португалии