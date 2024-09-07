Кроос пошутил о 900 голах Роналду за карьеру

Экс-футболист «Реала» Тони Кроос отреагировал на бомбардирское достижение бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере, отличившись в составе сборной Португалии в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках», – пошутил Кроос в соцсетях.

900 голов Роналду распределились следующим образом: