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    Черчесов: «Над игрой в атаке нам нужно поработать»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал ничью в матче первого тура Лиги наций против Норвегии (0:0).

    «Мы начали новый путь – Лига Наций. Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача – готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны. Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать!

    Опыт подсказывает, что пока лучше ничего не говорить. Посмотрим запись. В любое случае, надо в переходных фазах играть лучше, доводить атаки до логического завершения. Это рабочие моменты. Надеемся, что от игры к игре будем прибавлять», – рассказал Черчесов.

    • В следующем матче Казахстан сыграет со Словенией.
    • Встреча пройдет 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: Kazfootball.kz

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    06.09.2024 20:41
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