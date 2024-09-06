Черчесов: «Над игрой в атаке нам нужно поработать»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал ничью в матче первого тура Лиги наций против Норвегии (0:0).

«Мы начали новый путь – Лига Наций. Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача – готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны. Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать!

Опыт подсказывает, что пока лучше ничего не говорить. Посмотрим запись. В любое случае, надо в переходных фазах играть лучше, доводить атаки до логического завершения. Это рабочие моменты. Надеемся, что от игры к игре будем прибавлять», – рассказал Черчесов.