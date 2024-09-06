В «Фейеноорде» прокомментировали информацию об интересе к Антону Миранчуку

Генеральный директор «Фейеноорда» Деннис те Клузе сообщил, что клуб не интересуется полузащитником Антоном Миранчуком.

«Нет, мы не интересуемся Миранчуком», – сказал те Клузе.

Об интересе клуба из Роттердама к россиянину сообщил «Спорт-Экспресс».