В «Фейеноорде» прокомментировали информацию об интересе к Антону Миранчуку

Генеральный директор «Фейеноорда» Деннис те Клузе сообщил, что клуб не интересуется полузащитником Антоном Миранчуком.
«Нет, мы не интересуемся Миранчуком», – сказал те Клузе.
Об интересе клуба из Роттердама к россиянину сообщил «Спорт-Экспресс».
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».