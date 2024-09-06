Черчесов: «Попробуем остановить Холанда с помощью автомата Калашникова»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сказал, как его команда сдержит нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда в матче Лиги наций 6 сентября.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его».
«Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ [улыбается].
То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – сказал Черчесов.
- Матч Казахстан – Норвегия в группе B3 Лиги наций начнется в 17:00 мск.
- Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана 3 июня, при этом он не руководил командой в товарищеских матчах в начале лета.