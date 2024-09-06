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    • Черчесов: «Попробуем остановить Холанда с помощью автомата Калашникова»

    Черчесов: «Попробуем остановить Холанда с помощью автомата Калашникова»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сказал, как его команда сдержит нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда в матче Лиги наций 6 сентября.

    Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его».

    «Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ [улыбается].

    То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – сказал Черчесов.

    • Матч Казахстан – Норвегия в группе B3 Лиги наций начнется в 17:00 мск.
    • Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана 3 июня, при этом он не руководил командой в товарищеских матчах в начале лета.

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    Источник: YouTube-канал KFF - Kazakhstan Football Federation

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    06.09.2024 10:01
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    Комментарии (4)
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    ilich55
    1725611869
    Вид оружия прост, не давать возможность принимать мяч.
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    FRZZ
    1725615291
    Думаю шансов мало у казахов, как бы не старался Черчесов...
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    FanatSerj
    1725618458
    "Ни один защитник, даже с пистолетом" - ну это может в Англии защитники плохо с пистолетами обращаются, а в Казахстане найдётся хороший стрелок ))))
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    zigbert
    1725618985
    Хорошая проверка на прочность для сборной Казахстана и для самого Черчесова.
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