Черчесов: «Попробуем остановить Холанда с помощью автомата Калашникова»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сказал, как его команда сдержит нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда в матче Лиги наций 6 сентября.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его».

«Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ [улыбается].

То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – сказал Черчесов.