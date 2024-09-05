«Спартак» оштрафован за оскорбление судьи фанатами

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для «Спартака» по итогам матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбления в адрес судьи – штраф 30 тысяч рублей. Главный тренер Деян Станкович выходил за пределы технической зоны – штраф 30 тысяч рублей.

Аналогично оштрафованы главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов [30 тысяч], главный тренер «Локомотива» [30 тысяч], главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев [10 тысяч] и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев [30 тысяч], – сказал Григорьянц.