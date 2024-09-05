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    «Спартак» оштрафован за оскорбление судьи фанатами

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для «Спартака» по итогам матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

    «Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбления в адрес судьи – штраф 30 тысяч рублей. Главный тренер Деян Станкович выходил за пределы технической зоны – штраф 30 тысяч рублей.

    Аналогично оштрафованы главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов [30 тысяч], главный тренер «Локомотива» [30 тысяч], главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев [10 тысяч] и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев [30 тысяч], – сказал Григорьянц.

    • Главным судьей матча «Спартак»«Рубин» был Сергей Карасeв.
    • Григорьянц ранее сообщил о штрафе в 150 тысяч рублей для «Пари НН» за необеспечение безопасности кубковой игры с «Краснодаром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 20:59
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1725559652
    ...а не проще ли налог ввести и не искать каждый раз причину для взимания некоторых сумм?)...
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    Александр.Т.
    1725559933
    Поборы
    Ответить
    slavа0508
    1725560146
    Ну нас есть законы РФ . давайте по ним жить то ...кто натворил того и наказывайте ...
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    Айболид
    1725560168
    Не умеют себя в гостях вести , не умеют . Стыдоба !
    Ответить
    The only one
    1725561249
    Биджиеву скащуха, по братски...
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    ivany4
    1725561397
    Когда наконец клубы начнут взимать штрафы, с судейского департамента РФС, за не подготовку судей к соревнованиям и различные толкования правил. Может быть за те деньги, которые отстегивают клубы в начале каждого сезона, нанимать иностранцев, а своих распустить. Пусть идут учатся за свой счет. А что кричать болельщикам когда они видят судью-халтурщика на футбольном поле?! Браво, как в театре! Только с большим сарказмом.)))
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    WE ARE FOR PETER
    1725564601
    Свиноты и здесь отличились ублюдки)) карась вытащил свинот к победе,не назначил в сторону КБ очевидный пеналь,назначил в сторону рубина левейший пенальти и его же секта охрюкала))
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    JIEGEHDA
    1725603030
    Клаудиньо размахивал руками с эмоциями отбегав на поле получив удары и эмоционально отреагиров оскорбив судью , фанаты Спартака: он не мужчина . Мужчина должен держать себя в руках и контролировать эмоции " . Фанаты Спартака оскорбили судью и получил клуб штраф " надо наказать судей за это за то за другое , фанаты не виноваты "
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    яцык
    1725614464
    Карась последняя мразь.
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