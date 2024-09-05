«Пари НН» оштрафовали на 150 тысяч за необеспечение безопасности на матче с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Пари НН» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам домашнего матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

«На матче Кубка России «Пари НН» – «Краснодар» около 50 сотрудников, которые были экипированы в жилетки стюардов, не имели удостоверений. Часть была волонтерами, два человека – несовершеннолетними. «Пари НН» за необеспечение безопасности оштрафован на 150 тысяч рублей.

Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч, «Спартак» [красно‑белые» играли с махачкалинским «Динамо»] – 30 тысяч», – сказал Григорьянц.