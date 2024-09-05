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    • «Пари НН» оштрафовали на 150 тысяч за необеспечение безопасности на матче с «Краснодаром»

    «Пари НН» оштрафовали на 150 тысяч за необеспечение безопасности на матче с «Краснодаром»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Пари НН» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам домашнего матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

    «На матче Кубка России «Пари НН» – «Краснодар» около 50 сотрудников, которые были экипированы в жилетки стюардов, не имели удостоверений. Часть была волонтерами, два человека – несовершеннолетними. «Пари НН» за необеспечение безопасности оштрафован на 150 тысяч рублей.

    Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч, «Спартак» [красно‑белые» играли с махачкалинским «Динамо»] – 30 тысяч», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 18:23
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    Комментарии (2)
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    VGreen
    1725551034
    "Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч, «Спартак» [красно‑белые» играли с махачкалинским «Динамо»] – 30 тысяч" За аналогичное нарушение, но расценки разные?) Нецензурные кричалки интересно как они классифицуют?) Что то просто нецензурное, а что то очень нецензурное?)
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