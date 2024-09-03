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    Кафанов назвал первого номера сборной России

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил основного голкипера команды.

    – Верна ли такая трактовка – в ситуации, когда прогрессируют Александр Максименко и Евгений Латышонок одновременно с отсутствием игровой практики у Матвея Сафонова у сборной больше нет стопроценто первого номера?

    – Нет. Матвей остаeтся первым номером. Потому что тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться. Об этом говорю часто. Есть мнение, что без практики вратарь не растeт. Можно расти и за счeт тренировочного процесса, если ты прибавляешь.

    Матвей прибавляет. Тот уровень, на котором он тренируется, позволяет ему не просто оставаться первым номером, но и становиться сильнее, увереннее.

    • Сафонов с лета в «ПСЖ».
    • 25-летний игрок провел за сборную 14 матчей.
    • Сафонов стоит 20 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 20:54
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    Комментарии (2)
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    Гор--google
    1725427782
    Кафанов,деградировал давно,номер один и это патлатое существо,тоже самое, что земля и небо.И почему этого тренеришку спрашивают об этом? Он никто и звать его мукак.
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    cska1948
    1725521539
    А Кафанов он что, посещает тренировки ПСЖ? Иначе,откуда ему знать КАК тренируется Матвей?
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