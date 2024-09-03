Кафанов назвал первого номера сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил основного голкипера команды.

– Верна ли такая трактовка – в ситуации, когда прогрессируют Александр Максименко и Евгений Латышонок одновременно с отсутствием игровой практики у Матвея Сафонова у сборной больше нет стопроценто первого номера?

– Нет. Матвей остаeтся первым номером. Потому что тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться. Об этом говорю часто. Есть мнение, что без практики вратарь не растeт. Можно расти и за счeт тренировочного процесса, если ты прибавляешь.

Матвей прибавляет. Тот уровень, на котором он тренируется, позволяет ему не просто оставаться первым номером, но и становиться сильнее, увереннее.