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    Осимхен прокомментировал трансфер в «Галатасарай»

    Новичок «Галатасарая» Виктор Осимхен дал первый комментарий после перехода из «Наполи».

    «Очень рад быть здесь. Тут потрясающая атмосфера. Хочется как можно скорее выйти играть.

    Мне очень помог Дрис Мертенс, мы с ним играли в «Наполи».

    Очень рад видеть болельщиков «Галатасарая», которые меня встретили. Хочу свести вас с ума голами и заставить кричать мое имя», – сказал Осимхен.

    • Стамбульцы арендовали Виктора без опции выкупа.
    • Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    03.09.2024 11:32
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    Комментарии (3)
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    Artemka444
    1725355966
    Наполи просто клоунаду устроили!!! Так что ничего хорошего у них уже не выйдет!! Президент конечно клоун
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    Fialet
    1725361051
    "Дрис" - херасе имя. В детстве дристуном звали наверное.
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    FRZZ
    1725367999
    В Турции на самом деле вокруг футбола потрясающая атмосфера. Болельщики прямо живут футболом.
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