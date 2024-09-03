Осимхен прокомментировал трансфер в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Виктор Осимхен дал первый комментарий после перехода из «Наполи».

«Очень рад быть здесь. Тут потрясающая атмосфера. Хочется как можно скорее выйти играть.

Мне очень помог Дрис Мертенс, мы с ним играли в «Наполи».

Очень рад видеть болельщиков «Галатасарая», которые меня встретили. Хочу свести вас с ума голами и заставить кричать мое имя», – сказал Осимхен.