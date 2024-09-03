Осимхен прокомментировал трансфер в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Виктор Осимхен дал первый комментарий после перехода из «Наполи».
«Очень рад быть здесь. Тут потрясающая атмосфера. Хочется как можно скорее выйти играть.
Мне очень помог Дрис Мертенс, мы с ним играли в «Наполи».
Очень рад видеть болельщиков «Галатасарая», которые меня встретили. Хочу свести вас с ума голами и заставить кричать мое имя», – сказал Осимхен.
- Стамбульцы арендовали Виктора без опции выкупа.
- Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.