В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не ушел во «Фламенго»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, почему трансфер полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» так и не состоялся.
– «Фламенго» действительно делал хорошее предложение Клаудиньо?
– Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно [предложение] в любом случае не устроило клуб. И «Зенит» решил игрока не продавать.
Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду. Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит.
Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.
– Не будет проблем с мотивацией?
– Это история идeт периодами. Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идeт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределeнность влияет на всех людей.
Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с «Зенитом». А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества.
- 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
- Он забил 20 голов и сделал 27 ассистов в 113 матчах.
- Минувшим летом бразилец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 18 млн евро.