В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не ушел во «Фламенго»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, почему трансфер полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» так и не состоялся.

– «Фламенго» действительно делал хорошее предложение Клаудиньо?

– Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно [предложение] в любом случае не устроило клуб. И «Зенит» решил игрока не продавать.

Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду. Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит.

Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

– Не будет проблем с мотивацией?

– Это история идeт периодами. Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идeт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределeнность влияет на всех людей.

Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с «Зенитом». А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества.