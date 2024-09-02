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    • В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не ушел во «Фламенго»

    В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не ушел во «Фламенго»

    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, почему трансфер полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» так и не состоялся.

    «Фламенго» действительно делал хорошее предложение Клаудиньо?

    – Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно [предложение] в любом случае не устроило клуб. И «Зенит» решил игрока не продавать.

    Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду. Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит.

    Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

    – Не будет проблем с мотивацией?

    – Это история идeт периодами. Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идeт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределeнность влияет на всех людей.

    Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с «Зенитом». А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества.

    • 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
    • Он забил 20 голов и сделал 27 ассистов в 113 матчах.
    • Минувшим летом бразилец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 18 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 16:39
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alex1951
    1725284748
    Бразилия рожает игроков,но ловить там нечего ,посему их в Европе и немерено...... Вот ,когда накопит ,тады и come back!
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    Номэд
    1725285631
    Ну ну. То то ему и венделу каждый год контракты улучшают, что бы не сбежали.
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    Skull_Boy
    1725288148
    Все довольно просто в мире нет таких идиотов кроме единственной страны, а точнее команды, чтобы платить за них по 20-30 млн из никому не нужной лиги
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    val69
    1725293255
    Стары рассказ Хазанова... Вопрос гинекологу:" Зачем вы туда лезете? " Ответ:"за ДЕНЬГАМИ!!! " ТАК... Вспомнилось...
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