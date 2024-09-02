«Оренбург» уволил спортивного директора, обматерившего судей

«Оренбург» решил прекратить сотрудничество со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым.

Функционер после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

Андреева дисквалифицировали на 3 года: из них один год считается реальным наказанием, а два условным.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение.

Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное.

Допускаем его возвращение. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован.

Насколько я знаю, Дмитрий Степанович будет подавать апелляцию. Это его дело. Он совершил действия, за которые получил соответствующую оценку комитетом РФС по этике.

Насколько я знаю, он попытается обжаловать это решение, чтобы смягчить наказание, которое ему вынесено», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.