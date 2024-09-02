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    • «Оренбург» уволил спортивного директора, обматерившего судей

    «Оренбург» уволил спортивного директора, обматерившего судей

    «Оренбург» решил прекратить сотрудничество со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым.

    «Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение.

    Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное.

    Допускаем его возвращение. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован.

    Насколько я знаю, Дмитрий Степанович будет подавать апелляцию. Это его дело. Он совершил действия, за которые получил соответствующую оценку комитетом РФС по этике.

    Насколько я знаю, он попытается обжаловать это решение, чтобы смягчить наказание, которое ему вынесено», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2024 14:50
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    Комментарии (8)
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    Номэд
    1725279696
    Материть судей дозволено только бо.мжам. Недавний пример Клавадиньо!
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    vvv123
    1725281724
    А за что уволили, за правду?
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    FanatSerj
    1725282056
    Ну подумаешь судей обматерил, кто их не материл то, так подходить можно и без Президента республики остаться если после каждого такого действа увольнять. ))
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    alex1951
    1725286951
    Как говаривал Никита Михалков : Русский матерный такой же язык и он даже более понятен ,чем ,правильный орфографический....на нем быстрей до кого то доходит))) Да и ващее ,русский язык на 70% состоит из слова Х. Слова - плохо,ерунда, пойди погуляй и еще масса примеров ....но во главе буква ,,Х,,..глагол,имя существительное.... А,если это в обиходе ,так за что чувака за борт? Непонятки....
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