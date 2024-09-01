Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится 1 сентября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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