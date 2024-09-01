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    • «Выше моего понимания»: Рабинер недоволен летним трансфером «Спартака»

    «Выше моего понимания»: Рабинер недоволен летним трансфером «Спартака»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не полностью доволен трансферной работой «Спартака» летом.

    «Вынужден признать одну вещь, которой мне признавать не хочется.

    Дано:

    «Зениту» и «Спартаку» этим летом нужен нападающий, клубы ищут его за рубежом (Соболев – другая история).

    Итог:

    «Зенит» берет 23-летнего аргентинца, который находится в отличной форме и делает дубль в первом же матче.

    «Спартак» берет 32-летнего бразильца с таким лишним весом, что в клубе уже больше двух месяцев приводят его в чувство, а сегодня, в 7-м туре, его даже не включают в заявку, при том что никаких травм у него нет.

    Это не значит, что «Спартак» не надо хвалить за того же Эсекьеля Барко, но такие трансферы, как Виллиан Жозе, и особенно успешное прохождение им медосмотра – выше моего понимания. Четверть чемпионата с ним уже псу под хвост», – написал Рабинер.

    • «Спартак» заплатил за Виллиана «Бетису» 2 миллиона евро.
    • У Виллиана за «Спартак» 4 неполных матча.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (15 сентября).

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    01.09.2024 13:49
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    Комментарии (18)
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    Конопляных дел мастер
    1725188169
    Спартак это прачечная по отмыванию агентского бобла.
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    Спартачище
    1725188831
    За Гонду болотная отвалили 12 млн бюджетных денег Жозе - стоил в 6 раз меньше причем частных евриков Вот и вся разница.
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    FCSpartakM
    1725188863
    ну потому что ты тупой. Я ужу ранее писал, что он его брали по принципу пока лежит. Его продавали гораздо дешевле рынка. Спартак вообще на него планы не имел. Взяли пока другие не взяли. Если за него заплатили огромные деньги-это совсем другая история. Он не играет толком, что ждать. Но даже в таком состоянии он лучше Мелешина, про которого не скажет Рабинер. Есть Шамар на крайний случай. Проблема Спартака вообще не в форварде. А в зените забьет любой и тот же Жозе. Он так говорит, будто сложно было забить в тех моментах хоть вообще кому, когда идут такие передачи.
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    NewLife
    1725189316
    "«Выше моего понимания»" Кого интересует твое понимание ((
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    Garrincha58
    1725190133
    Что тут понимать ,если есть мозги не трудно догадаться мясо оно в цене особенно если с жирком
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    DOCTOR PENALTY
    1725190416
    У нас это норма. Кто сказал, что Федун покинул клуб?... (((
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    ivany4
    1725190653
    О времена, о нравы... Увы и хорошие журналисты попадают в объятия "жаренных новостей и жажды сенсаций". Время реалити шоу, тиктокеров, инфоцыган и всевозможных блогеров стирают границы между опытными журналистами и прыщавыми выкидышами егэшной системы. )) Выше моего понимания, почему Рабинер, не провел журналистского расследования по ситуации покупки Жозе, кто настоял, кто лоббировал это решения. Вот была бы интересная статья. Ну а посмотрев, чем все закончилось - выпустить обличительную, гневную статью об обмане ожиданий болельщиков.)) А пока заявления, четверть чемпионата с ним уже псу под хвост, выглядят смешно, с позиции турнирной таблицы.))
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    ySS
    1725191284
    Не первое и, думаю, не последнее бесполезное с футбольной точки зрения приобретение. Был недешевый бразилка, имени без гугла не вспомню, Шамар, Бальде...
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    Цугундeр
    1725195425
    Пхха.. Аванс за ангажемент про Соболя Ребе пропил , можно опять свиноматку доить.)
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    САДЫЧОК
    1725201820
    Чё они все набросились на этого Жозе?! Неизвестно пока как он может заиграть !
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