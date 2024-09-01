«Выше моего понимания»: Рабинер недоволен летним трансфером «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не полностью доволен трансферной работой «Спартака» летом.
«Вынужден признать одну вещь, которой мне признавать не хочется.
Дано:
«Зениту» и «Спартаку» этим летом нужен нападающий, клубы ищут его за рубежом (Соболев – другая история).
Итог:
«Зенит» берет 23-летнего аргентинца, который находится в отличной форме и делает дубль в первом же матче.
«Спартак» берет 32-летнего бразильца с таким лишним весом, что в клубе уже больше двух месяцев приводят его в чувство, а сегодня, в 7-м туре, его даже не включают в заявку, при том что никаких травм у него нет.
Это не значит, что «Спартак» не надо хвалить за того же Эсекьеля Барко, но такие трансферы, как Виллиан Жозе, и особенно успешное прохождение им медосмотра – выше моего понимания. Четверть чемпионата с ним уже псу под хвост», – написал Рабинер.
- «Спартак» заплатил за Виллиана «Бетису» 2 миллиона евро.
- У Виллиана за «Спартак» 4 неполных матча.
- Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (15 сентября).
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