«Выше моего понимания»: Рабинер недоволен летним трансфером «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не полностью доволен трансферной работой «Спартака» летом.

«Вынужден признать одну вещь, которой мне признавать не хочется.

Дано:

«Зениту» и «Спартаку» этим летом нужен нападающий, клубы ищут его за рубежом (Соболев – другая история).

Итог:

«Зенит» берет 23-летнего аргентинца, который находится в отличной форме и делает дубль в первом же матче.

«Спартак» берет 32-летнего бразильца с таким лишним весом, что в клубе уже больше двух месяцев приводят его в чувство, а сегодня, в 7-м туре, его даже не включают в заявку, при том что никаких травм у него нет.

Это не значит, что «Спартак» не надо хвалить за того же Эсекьеля Барко, но такие трансферы, как Виллиан Жозе, и особенно успешное прохождение им медосмотра – выше моего понимания. Четверть чемпионата с ним уже псу под хвост», – написал Рабинер.

«Спартак» заплатил за Виллиана «Бетису» 2 миллиона евро.

У Виллиана за «Спартак» 4 неполных матча.

Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (15 сентября).

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