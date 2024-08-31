Рахимов рассказал о конфликте с Барко

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) рассказал о конфликте со спартаковцем Эсекьелем Барко.
– Что случилось в вашем конфликте с Барко?
– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.
- Барко в России с июля.
- Аргентинец забил единственный гол в матче с пенальти.
- Рахимов ранее играл за «Спартак».
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Источник: «Матч ТВ»