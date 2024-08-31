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Рахимов рассказал о конфликте с Барко

31 августа 2024, 22:37
13

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) рассказал о конфликте со спартаковцем Эсекьелем Барко.

– Что случилось в вашем конфликте с Барко?

– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.

  • Барко в России с июля.
  • Аргентинец забил единственный гол в матче с пенальти.
  • Рахимов ранее играл за «Спартак».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Рубин Спартак Барко Эсекьель Рахимов Рашид
Комментарии (13)
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ivany4
1725133613
Ну так сначала бы точнее разглядел что показали, да переспросил, что сказали. А потом бы уж игрока будил.))
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Томик
1725133811
Мелких фолов бы не было? Так этого мудака, который об Денисова ногу себе вывернул, Рахимов этому научил, что ли. Хотел и желтую Денисову и мяч с его ногой выбить. А выбил свою...
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Иннокентий-Смоктуновский-
1725134874
Короче ясно какая устоновка была у рубина на матч
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САДЫЧОК
1725136551
Намёк Рахимова омерзителен! Гори в аду! Ты главный тренер команды, но кроме того, чтобы встать у своих ворот и лупить Барко весь матч по ногам ничего не можешь предложить. После матча в открытую утверждаешь, что почувствовал себя игроком и намекаешь, что срубил бы его. И кто ты после этого? Такие персонажи позорят российский футбол. А я после этих слов начал презирать Рахимова
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neim
1725144488
Этому Барко рано корону навесили. Спартачи прям писаются от него. А есть за что ? Да и кто ему право давал что-то говорить и тем более показывать тренеру другой команды, который на бровке руководит игрой своей команды ?
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andr45
1725174146
ЭТО КАРАСЕВ ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не вынес предупреждение Виллиану Роше. На 81-й минуте РЕШАЛА «ОШИБОЧНО» не показал красную карточку армейцу Никите Ермакову. Тот на глазах КАРАСЕВА ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом. СПАРТАК —УРАЛ 1 : 1 На 24-й минуте «Спартак» - «Урал» КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не назначил пенальти в пользу красно-белых, «не увидев нарушения» со стороны игрока команды «Урал» Бегича. МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ)
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