Рахимов рассказал о конфликте с Барко

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) рассказал о конфликте со спартаковцем Эсекьелем Барко.

– Что случилось в вашем конфликте с Барко?

– Во мне проснулся игрок. Он что‑то мне показал и сказал. Я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле. Тогда бы против него мелких фолов не было.

Барко в России с июля.

Аргентинец забил единственный гол в матче с пенальти.

Рахимов ранее играл за «Спартак».

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