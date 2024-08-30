Черчесов: «Наш тренерский штаб прибыл в Алматы. Сбор начнется 1 сентября»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к играм в Лиге наций.

– Наш тренерский штаб прибыл в Алматы. Сбор начнeтся 1 сентября, но некоторые ребята по объективным причинам приедут чуть позже. 6 сентября играем с Норвегией, а следующим вечером вылетаем в Любляну, где 9 сентября пройдет встреча со Словенией.

Накануне посетили отборочный матч «Астаны» в Лиге конференций и порадовались за команду, которая разгромила норвежский «Бранн» со счeтом 3:0 и заслуженно вышла в основную часть турнира.