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  • Семак просил «Зенит» купить Соболева или другого форварда РПЛ

Семак просил «Зенит» купить Соболева или другого форварда РПЛ

30 августа 2024, 14:56
12

Стала известна реальная позиция главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу покупки нового нападающего.

Сообщалось, что Семак был против трансфера Александра Соболева из «Спартака».

По информации Спортс’’, эта информация не соответствует действительности. Тренер просил руководство клуба заполучить либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

В этом сезоне «Зенит» собирается задействовать трех нападающих – Соболева, Матео Кассьерру и Лусиано Гонду. Иван Сергеев в ближайшее время покинет команду.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Кордоба Джон Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (12)
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Админ ресурс
1725019581
Симка пол Бразилии скупил угольков, теперь решил закупиться в РПЛ. На бюджетные деньги то отчего не повеселиться)))
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Spartak_forv@
1725020123
В итоге окажется,что Соболев не хотел видеть Семака в "Зените",а Сергеев очень просил подписать Кордобу
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...уефан
1725020348
...Кордоба троих таких, как Соболь стоит...
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361isa@mail.ru
1725021076
А Глушенков не нап что ли? Или на него уже не рассчитывают? Что я пропустил?
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slavа0508
1725021108
Просил не просил . вы уже определитесь . то Семак против . то Семак умолял купить дельфина ...
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...уефан
1725022417
...купите мне Кордобу, не будет Кордобы, тогда Соболева... Ну, или мороженое мне купите и закроем тему)...
Ответить
Diminio
1725028352
Семак в своём репертуаре, я говорил, я не говорил. Теперь банда в сборе Соболь, Сема и Медведь. Головная боль психологов
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Garrincha58
1725030353
Это всё выдумки СМИ, чтобы хоть где то создать прецедент или сенсацию
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erybov1965
1725039107
Все-таки Семак очень боится своих ближайших конкурентов,надо скупить всех форвардов РПЛ.
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zigbert
1725042253
Хотел или не хотел, теперь это не имеет никакого значения. Товар доставлен в красивой упаковке. А Семаку останется только развязать бантик.
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