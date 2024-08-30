Семак просил «Зенит» купить Соболева или другого форварда РПЛ

Стала известна реальная позиция главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу покупки нового нападающего.

Сообщалось, что Семак был против трансфера Александра Соболева из «Спартака».

По информации Спортс’’, эта информация не соответствует действительности. Тренер просил руководство клуба заполучить либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

В этом сезоне «Зенит» собирается задействовать трех нападающих – Соболева, Матео Кассьерру и Лусиано Гонду. Иван Сергеев в ближайшее время покинет команду.