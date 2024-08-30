Семак не хотел видеть Соболева в «Зените», ему навязали игрока

Стали известны подробности трансфера спартаковца Александра Соболева в «Зенит».
«Сергей Семак не хотел видеть Соболева в «Зените»: тренеру игрока навязало руководство.
Богданыч перечить не стал и смирился. Хотя в частных беседах утверждал, что Соболев ему не нужен», – сообщил источник.
- Накануне сообщалось, что против трансфера Соболева также выступал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.
- Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
- Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова