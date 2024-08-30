Семак не хотел видеть Соболева в «Зените», ему навязали игрока

Стали известны подробности трансфера спартаковца Александра Соболева в «Зенит».

«Сергей Семак не хотел видеть Соболева в «Зените»: тренеру игрока навязало руководство.

Богданыч перечить не стал и смирился. Хотя в частных беседах утверждал, что Соболев ему не нужен», – сообщил источник.