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  • Семак не хотел видеть Соболева в «Зените», ему навязали игрока

Семак не хотел видеть Соболева в «Зените», ему навязали игрока

30 августа 2024, 11:25
34

Стали известны подробности трансфера спартаковца Александра Соболева в «Зенит».

«Сергей Семак не хотел видеть Соболева в «Зените»: тренеру игрока навязало руководство.

Богданыч перечить не стал и смирился. Хотя в частных беседах утверждал, что Соболев ему не нужен», – сообщил источник.

  • Накануне сообщалось, что против трансфера Соболева также выступал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.
  • Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
  • Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (34)
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MazaiNN
1725006647
Нужен не нужен. Начальству виднее...
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Skull_Boy
1725006738
Семак=терпила и его никто не спрашивает покупать игрока или нет
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ivany4
1725007700
Если это так, приношу Семаку свои соболезнования. Зато рады истинные фанаты и болельщики сбг!)) Порой случается так, что заигравшись, или поверив в свою исключительность, люди не видят берегов. С руководством такое тоже случается, и чаще чем с с простыми людьми. Я как то написал, что слова Миллера, и подпевка Медведева, - для выигрыша всего в год 100-летия, мы ничего и никого не пожалеем, аукнулись на сделке с соболем. Интересно, а в команде все рады? Понты до добра не доводят.))
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"supermax"
1725008458
Все против... И Медведев и Семак... А взяли... Как тот мем с рюмкой водки .. Не хочу не буду
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Spartak_forv@
1725009907
Гурцкая пишет,что Медведев был против Соболева.Карп пишет,что Семак против. Сафонов писал,что Миллер тянул время и не хотел больше 8 платить,но друзья по нефтяному бизнесу в Лукойле надавили,припомнить должок.Все главные не хотели его покупать,а кто в Зените остался,который решала.Тётя Даша, уборщица?
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Цугундeр
1725009956
"Раб лампы" что ли..
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rash1959
1725012965
Теперь это болотная головная боль.
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Админ ресурс
1725013637
Вот и болотный фонад по примеру симака будет сглатывать и послушно соглашаться
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slavа0508
1725013650
Медведев не хотел . Семак не хотел . а дельфин взял и занырнул в болото . плевать он хотел на ихи хотелки ...
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ziborock
1725017075
Семак не хотел, Медведев не хотел....а кто хотел?! Мюллер?! Или просто чтобы Спартак ослабить?! Скорее всего так и есть! Кордобу вон тоже дернули, Глушенкова у Локо увели! Чтобы все так ненавидели Зенит... на моей памяти не было такого!
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