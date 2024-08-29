Галактионов высказался о ситуации с Антоном Миранчуком

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможность возвращения в команду полузащитника Антона Миранчука.
«Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался. Но я о таком [возвращении] не слышал, предмета возвращения такого нет», – сказал Галактионов.
- Миранчук покинул клуб летом по истечении контракта. В настоящий момент 28‑летний футболист находится в статусе свободного агента.
- В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил 8 голов, отдал 7 передач.
Источник: «Матч ТВ»