Новичок «Спартака» высказался о работе Черчесова

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос считает Станислава Черчесова одним из лучших тренеров, с которыми он работал.
«Черчесов – отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С «Ференцварошем» он выиграл много всего», – рассказал Маркиньос.
- Черчесов ранее тренировал венгерский «Ференцварош», в котором выступал Маркиньос.
- 3 августа «Спартак» объявил о переходе полузащитника из венгерского клуба.