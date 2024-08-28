Новичок «Спартака» высказался о работе Черчесова

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос считает Станислава Черчесова одним из лучших тренеров, с которыми он работал.

«Черчесов – отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С «Ференцварошем» он выиграл много всего», – рассказал Маркиньос.