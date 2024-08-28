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    Новичок «Спартака» высказался о работе Черчесова

    Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос считает Станислава Черчесова одним из лучших тренеров, с которыми он работал.

    «Черчесов – отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С «Ференцварошем» он выиграл много всего», – рассказал Маркиньос.

    • Черчесов ранее тренировал венгерский «Ференцварош», в котором выступал Маркиньос.
    • 3 августа «Спартак» объявил о переходе полузащитника из венгерского клуба.

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    Источник: Чемпионат

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    28.08.2024 12:48
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