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    • Ташуев объяснил, почему «Зенит» находится в выгодном положении

    Ташуев объяснил, почему «Зенит» находится в выгодном положении

    Бывший главный тренер «Кубани», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о формате Кубка России.

    – Не убивает ли нынешний формат Кубка интерес?

    – Вопрос давно дискутируется. Когда есть интрига, один матч, команды собираются, ведь понимают, что можно вылететь.

    Когда я работал в Белгороде, на Кубок к нам приезжал московский «Спартак», притом основным составом. Идет игра, ажиотаж, пресса, телевидение – Унаи Эмери тогда работал. Проиграли 1:2, но матч был шикарный.

    Сейчас все как-то буднично: полурезервный состав, выходят молодые мальчишки. Регионы, финалы, суперфиналы – и наконец-то мы пришли к тому матчу, где есть интрига.

    Ситуацию надо изучать, ничего не выдумывать. Во Второй лиге появились эти Б, А, Серебро с Золотом. Пока до Первой лиги дойдешь, потратишь 5 лет. А раньше хватало и года.

    – А что насчет «Зенита»? Пойдут за новым треблом? Есть ли в этом нужда, учитывая, что в РПЛ развернулась серьезная борьба?

    – Борьба у всех. Ясно, что у Питера есть почти 2 состава. Хорошая ротация. «Зенит» в более выгодном положении. Сражаться за трофей? Конечно, ведь сегодня это клуб-флагман. Надо стараться идти за каждым турниром.

    – Есть ли другие фавориты? Раз уж все прибегают к ротации.

    – Сейчас у нас турнир ротационных составов, получается. Вот и фаворит тот, у кого хорошая наполняемость. Больше обойма – больше шансов.

    • Нынешний формат Кубка России с разделением на Путь РПЛ и Путь регионов используется третий сезон.
    • В прошлом сезоне турнир выиграл «Зенит», а годом ранее ЦСКА.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    27.08.2024 18:06
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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1724800766
    Кубок, как турнир, деградировал и никому не нужен, только мешает!
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