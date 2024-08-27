Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Игра состоится 27 августа, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Мауро, Швец, Камилов, Садулаев, Кардосо.

Главный тренер: Магомед Адиев

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

Главный тренер: Марко Николич

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