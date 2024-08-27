Николич прокомментировал победу над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (2:0) отметил роль правильных замен.
– Тяжелая игра, тяжелое поле и погода. В Грозном всегда неприятно играть. У ЦСКА была уже четвертая игра на юге России в августе. Надо поздравить ЦСКА с победой, команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба.
Наши замены сработали, было видно, что нам удалось сразу изменить игру и начать создавать моменты. Двигаемся дальше, впереди игра с «Химками».
– Вы уже до игры планировали эти замены? Или идея пришла во время матча?
– Легко сейчас быть умным. Конечно, план на игру есть всегда, но и он может меняться по ходу игры по разным причинам. У нас было несколько различных сценариев перед матчем, но это футбол.
Бывает так, что замены работают, а иногда – нет. Когда они работают, то ты самый умный и хороший тренер, когда не сработают – плохой. Но это всe часть футбола.
– Удивила ли вас агрессивная игра «Ахмата» в первом тайме?
– Нет, не удивила. В этом не было чего‑то особенного, просто были тяжелые условия, а у «Ахмата» была высокая мотивация. «Ахмат» очень силен на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счет.
Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры.
- Оба гола ЦСКА забили футболисты, вышедшие на замену во втором тайме. Тамерлан Мусаев отличился на 87-й минуте, а Данил Круговой на 90+7-й.
- После трех матчей ЦСКА занимает второе место в группе C с 5 очками, «Ахмат» идет третьим с 3 очками.