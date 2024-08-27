Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Тренер «Ахмата» прокомментировал поражение от ЦСКА

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги домашнего матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2).

    «В очередной раз в конце пропустили мяч, это уже четвертая такая игра. Что‑то здесь происходит не так. По игре к ребятам претензий нет, неплохая игра, но в очередной раз проиграли. Если в четвертый раз пропускаем в концовке, то что‑то делаем не так», – сказал Адиев.

    • «Ахмат» пропустил голы от Тамерлана Мусаева и Данила Кругового на 87-й и 90+7-й минутах соответственно.
    • После трех матчей ЦСКА занимает второе место в группе C с 5 очками, «Ахмат» идет третьим с 3 очками.

    Новости по теме
    ЭСК РФС сочла правильным удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо» 5
    Осинькин высказался о ничьей «Крыльев Советов» с «Ахматом»
    Тренер «Ахмата» сделал заявление о судействе в игре с «Крыльями»: «Какая‑то выдумка, новое правило» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2024 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+