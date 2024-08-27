Тренер «Ахмата» прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги домашнего матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2).

«В очередной раз в конце пропустили мяч, это уже четвертая такая игра. Что‑то здесь происходит не так. По игре к ребятам претензий нет, неплохая игра, но в очередной раз проиграли. Если в четвертый раз пропускаем в концовке, то что‑то делаем не так», – сказал Адиев.