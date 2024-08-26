Радимов спрашивал в Испании про новичка «Спартака»: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Владислав Радимов навел справки о новом форварде «Спартака» Виллиане Жозе.

Его купили у «Бетиса» за 2 млн евро.

Форвард ни разу не забил в 5 матчах (136 минут).

Сообщалось, что бразилец прибыл из отпуска с лишним весом.

«По Виллиану Жозе я специально разговаривал в Испании. Говорю: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Ответ от испанца: «Он вам забьет десятку за один круг, если будет получать игровое время».

Он говорит, что Жозе всегда с лишним весом был, даже в «Бетисе» над ним посмеивались», – сказал Радимов.