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  • Радимов спрашивал в Испании про новичка «Спартака»: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Радимов спрашивал в Испании про новичка «Спартака»: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

26 августа 2024, 21:09
35

Владислав Радимов навел справки о новом форварде «Спартака» Виллиане Жозе.

  • Его купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
  • Форвард ни разу не забил в 5 матчах (136 минут).
  • Сообщалось, что бразилец прибыл из отпуска с лишним весом.

«По Виллиану Жозе я специально разговаривал в Испании. Говорю: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Ответ от испанца: «Он вам забьет десятку за один круг, если будет получать игровое время».

Он говорит, что Жозе всегда с лишним весом был, даже в «Бетисе» над ним посмеивались», – сказал Радимов.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе Радимов Владислав
Комментарии (35)
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Бригадный
1724697357
Помнится, в свинарнике уже был игрочишка с погонялом "Толстый". Некто Кавенаги. Так себе игрочишка. Но не из самых худших. Чего то там сподобился забить.
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Таврида
1724699131
ЖЫрный боров Радимов решил про толстых речь толкнуть? Он давно на себя не смотрел, с тех пор как Таня Буланова все зеркала при разводе из квартиры вывезла?
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BRO_football
1724699271
Ну это логично. Все хотят голов, но только чтобы на поле не выходил! Вы там дибилы все или как? И это, кстати, любого новичка в любой команде касается.
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NewLife
1724700108
Лишний вес у тебя и прочих немытых, потому что говна много. Про лишний вес выдумали хейтерские сми, и всякая немытая шелупонь продолжает мусолить эту шнягу. В деле его еще не видели, но, думаю, ждать не долго.
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ivany4
1724700411
Есть люди умные, есть глупые, есть лысые и толстые, желтые и черные, с понятием и без, - а есть Радимов! Очень бы хотелось знать, что или кто его толкает на необдуманные поступки и заставляет высказывать необдуманные мысли?!))
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serhio80
1724701186
Третья жена Радимова: вы понимаете что буланов толстый и спит с комментаторами матч тв
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FCSpartakM
1724702713
Пусть смеются, человек куплен в 10 раз дешевле, чем баночник Артур. Спартак на этом трансфере ничего не теряет.
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VVM1964
1724705241
Ну вот какое дело Радимову до новичка Спартака ??? ...
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1724712901
Я ожидал его выхода во втором тайме, но Станкович решил по другому и это его решение. Думаю в игре на кубок он получит много времени.
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ilich55
1724742463
Если Жозе с поставленным ударом, то вес далеко не главный показатель успешности форварда. Герд Мюллер дальше штрафной не играл, но на 1-м квадратном метре умудрялся обыграть и забить гол. Ибрагимович пешком по полю ходил........
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