Радимов спрашивал в Испании про новичка «Спартака»: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»

Владислав Радимов навел справки о новом форварде «Спартака» Виллиане Жозе.
- Его купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
- Форвард ни разу не забил в 5 матчах (136 минут).
- Сообщалось, что бразилец прибыл из отпуска с лишним весом.
«По Виллиану Жозе я специально разговаривал в Испании. Говорю: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»
Ответ от испанца: «Он вам забьет десятку за один круг, если будет получать игровое время».
Он говорит, что Жозе всегда с лишним весом был, даже в «Бетисе» над ним посмеивались», – сказал Радимов.
Источник: «Это футбол, брат!»