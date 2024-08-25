Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Ростов». Игра состоится 25 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Сутормин, Глебов, Кучаев, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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