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Орлов назвал героя игры «Зенит» – «Спартак»

25 августа 2024, 13:26
11

Комментатор Геннадий Орлов после матча 6-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) сказал, за что можно пожурить красно-белых.

«Конечно, герой матча – Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак» [улыбается]. Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать, – сказал Орлов.

  • Защитник «Зенита» Страхиня Эракович был удален за вторую желтую карточку на 62-й минуте.
  • 26-летний вратарь петербуржцев Евгений Латышонок провел в этом сезоне 7 матчей, пропустил 3 гола, 5 раз сыграл на ноль.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Латышонок Евгений Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Скай
1724582216
Рупор бЗиниты подтверждает, что вшивые бо м жи отскочили, падлы.
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alex1951
1724582918
Сокол,ты,Орлов.....Смотрите не перехвалите своего воротчика....а что касается Спартака и большинство....то сам подумай как с вашими играть можно? Под наркотой,укуренные.... А ты и не знал....ну ,прям,беда))))
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DOCTOR PENALTY
1724584032
Латышонок молодец! Не сказать, что это были суперсейвы, что отбил неберущиеся мячи, но его собранность, реакция очень хороши. "
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Иван Петров 1986
1724585695
Орлов согласен, что вонючки еле-еле отскочили.
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slavа0508
1724588616
Отскочил Питер однозначно ...
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Админ ресурс
1724589454
Играть с бразильскими клупами да еще и на их стадике всегда тяжело. А когда они еще и весь матч только отбиваются с 5 защитниками и 2-мя ударами в створ за весь матч, это посмешище
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serhio80
1724591955
орлов, ты футбол с хоккеем не перепутал?) и так против свистка и вара заряженного играли)
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serhio80
1724592042
л(п)идер чемпионата автобус ставит))))
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Шустик
1724613697
Может рыла подкупили орлова?
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