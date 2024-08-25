Орлов назвал героя игры «Зенит» – «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) сказал, за что можно пожурить красно-белых.

«Конечно, герой матча – Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак» [улыбается]. Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать, – сказал Орлов.