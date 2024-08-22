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Семак прокомментировал ситуацию с Венделом

22 августа 2024, 21:25
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных игроков перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Сколько времени на этой неделе вы уделяли планеркам, посвященным тому, как играть со «Спартаком» без Глушенкова, Вендела и, возможно, Педро?

– Наш рабочий режим перед любой игрой не меняется. Всегда есть проблемы, какие‑то вопросы, которые надо решать. Поэтому никаких дополнительных планерок не созывали.

– И все же – всю неделю думали над составом или решение будете принимать ближе к игре?

– Ближе к матчу посмотрим на состояние игроков, чтобы выбрать оптимальный состав. Максим Глушенков приехал после операции и в ближайших матчах точно нам помочь не сможет. Педро, Вендел и Ахметов занимаются индивидуально.

– С восстановлением Вендела наступила ясность?

– Есть тенденция к определенному улучшению. Но есть и небольшой вопросик, который беспокоит. Постоянно консультируемся с нашим медицинским штабом и с теми клиниками, с которыми мы сотрудничаем. Решения принимаем, исходя из ощущений игрока и возможных рисков, которые могут повлиять на более быстрое восстановление.

  • Игра состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. Начало матча в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после пяти туров с 13 очками. «Спартак» идет четвертым с 10 очками.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (2)
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Январь 59
1724395515
Поспешишь-игрока угробишь. Не вижу никакого смысла рисковать из за того что играть будут со Спартаком. Это не финал ЛЧ и не финал ЧМ, ЧЕ. Рядовая игра. Недолечите, уколами нашпигуете, игру отыграет и до весны в больничку. Зачем? Я вовсе не из желания подыграть Спартаку, и без Вендела есть кому играть и побеждать. А угробить игрока на полгода- легко и просто.
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alefreddy
1724414541
туманная Андромеда это
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