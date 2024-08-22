Семак прокомментировал ситуацию с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных игроков перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Сколько времени на этой неделе вы уделяли планеркам, посвященным тому, как играть со «Спартаком» без Глушенкова, Вендела и, возможно, Педро?

– Наш рабочий режим перед любой игрой не меняется. Всегда есть проблемы, какие‑то вопросы, которые надо решать. Поэтому никаких дополнительных планерок не созывали.

– И все же – всю неделю думали над составом или решение будете принимать ближе к игре?

– Ближе к матчу посмотрим на состояние игроков, чтобы выбрать оптимальный состав. Максим Глушенков приехал после операции и в ближайших матчах точно нам помочь не сможет. Педро, Вендел и Ахметов занимаются индивидуально.

– С восстановлением Вендела наступила ясность?

– Есть тенденция к определенному улучшению. Но есть и небольшой вопросик, который беспокоит. Постоянно консультируемся с нашим медицинским штабом и с теми клиниками, с которыми мы сотрудничаем. Решения принимаем, исходя из ощущений игрока и возможных рисков, которые могут повлиять на более быстрое восстановление.