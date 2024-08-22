Семак рассказал о замене для Глушенкова и Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что клуб пока не думал о поиске на трансферном рынке замены для травмированных полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова.

– Удовлетворила ли вас замена по позиции в матче с «Химками» Вендела и Глушенкова?

– Перестановки Глушенкова, Вендела – здесь очень маленькая выборка по времени была. Был прекрасный момент у Максима, когда он отдавал передачу Клаудиньо. Но в целом, по началу матча, тем 20 минутам, сказать что-либо достаточно сложно. Он до этого в той позиции уже играл, действовал неплохо в тех или иных матчах. В этом отношении он готов играть там, где ему скажут.

– Сергей Богданович, в связи с травмами Глушенкова и Вендела, есть ли у вас уже наметки, кем их заменить? Или, может быть, «Зенит» рассматривает кого-то в качестве каких-то трансферов? Может быть, кого-то из свободных агентов команда может взять в качестве замены Глушенкову и Венделу?

– У нас есть целая группа игроков. Конечно, по индивидуальным качествам, похожим на этих футболистов, вряд ли можем кого-то заменить. Но мы часто сталкивались с теми или иными проблемами, перестраивали схему, ставили игроков на не самые привычные позиции. Но ребята понимают, что нужно делать, играя в той или иной схеме или на той или иной позиции.

Будем исходить из того, что мы можем сделать. Касаемо замены, пока не думали об этом. Что касается трансферных вопросов, они практически постоянно, над ними ведется работа. Если получается что-либо сделать для того, чтобы усилить ту или иную позицию, мы это делаем. Если не получается, обходимся тем, что есть. Это безостановочный процесс.

Глушенков получил перелом руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и был прооперирован.

Ранее Вендел травмировал колено в игре 4-го тура с «Динамо» (1:0).

Глушенков в этом сезоне забил 9 голов и отдал 1 передачу, Вендел – забил 1 мяч и отдал 8 голевых пасов.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!