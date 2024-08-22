В Казахстане прокомментировали возможное совмещение постов Черчесовым

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал возможную работу Станислава Черчесова в клубе.

– Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен. И наоборот. Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы, и принимать решение.