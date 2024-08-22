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В Казахстане прокомментировали возможное совмещение постов Черчесовым

22 августа 2024, 10:21

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал возможную работу Станислава Черчесова в клубе.

– Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен. И наоборот. Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы, и принимать решение.

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Источник: МатчТВ
Казахстан Черчесов Станислав
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