Личка отреагировал на высказывание Орлова о желании Карраскаля нанести травму Венделу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о фоле полузащитника команды Хорхе Карраскаля, который привел к травме хавбека «Зенита» Вендела в матче 4-го тура РПЛ. Комментатор Геннадий Орлов заявил, что колумбиец хотел травмировать бразильца.

– Как вы отнеслись к цитате комментатора Орлова, который обозвал Карраскаля бандитом за фол против Вендела.

– Это был фол, фол на желтую карточку. Футбол – контактный спорт, и Хорхе не хотел нанести травму. Понятно, что он извинился, и потом еще через Барриоса извинился. Хорошо, что тяжелой травмы не случилось. Есть месяц паузы, но это футбол. В матче с «Крыльями» у нас был эпизод, когда игрок гостей падает на ногу Нгамале со спины, и тот получает травму. Может быть, Муми будет выключен на полтора месяца. Но это тоже футбол, плохих намерений у соперника не было.