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  • Личка отреагировал на высказывание Орлова о желании Карраскаля нанести травму Венделу

Личка отреагировал на высказывание Орлова о желании Карраскаля нанести травму Венделу

20 августа 2024, 08:02
13

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о фоле полузащитника команды Хорхе Карраскаля, который привел к травме хавбека «Зенита» Вендела в матче 4-го тура РПЛ. Комментатор Геннадий Орлов заявил, что колумбиец хотел травмировать бразильца.

– Как вы отнеслись к цитате комментатора Орлова, который обозвал Карраскаля бандитом за фол против Вендела.

– Это был фол, фол на желтую карточку. Футбол – контактный спорт, и Хорхе не хотел нанести травму. Понятно, что он извинился, и потом еще через Барриоса извинился. Хорошо, что тяжелой травмы не случилось. Есть месяц паузы, но это футбол. В матче с «Крыльями» у нас был эпизод, когда игрок гостей падает на ногу Нгамале со спины, и тот получает травму. Может быть, Муми будет выключен на полтора месяца. Но это тоже футбол, плохих намерений у соперника не было.

  • Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объявила, что арбитр того матча Сергей Иванов правильно не удалил с поля Карраскаля.
  • Журналист Вене Касагранде заявил, что Вендел выбыл из строя примерно на 40 дней.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Вендел Карраскаль Хорхе Личка Марцел Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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nik55
1724133741
высказывание Орлова это бред маразматика
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Каратель помойников
1724140119
С лифтершей Зинаидой нужно как в балете,ещё и поддерживать,страховать, только после этого все нытики и маразматики будут довольны.даешь хенку орлова в эск,маразматик Джо бидон ведь президентствует в америке,так почему же хенадию нельзя рук.должность занять?
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