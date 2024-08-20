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  • Черчесов – о подготовке сборной Казахстана: «Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть»

Черчесов – о подготовке сборной Казахстана: «Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть»

20 августа 2024, 00:43
6

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему часто посещает матчи чемпионата России.

– Иногда спрашивают, почему я на футболу хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему.

Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

– За кем подсматриваете?

– ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть.

«Интер» играет в эту систему, ЦСКА, «Ахмат». Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать.

  • Казахстан сыграет в Лиге наций 6 и 9 сентября.
  • Соперники команды Черчесова – Норвегия и Словения.
  • Сборная России в этот период проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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BuenosArgentina
1724112654
Ну и не с Испанией тоже…
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Админ ресурс
1724128002
никто из нас не выбирал играть с вьетнамом.
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САДЫЧОК
1724139752
Физручелло! Самодур!
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Каратель помойников
1724141238
Пля,стратех оказывается полевой командир,выдайте ему боевого барана,чтобы он на нем въезжал на стадион и соперники дохли от смеха)))
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Сергей-Дюгаев-yandex
1724158950
Казахстан будет в заднице, извините, это вам не лошадей с верблюдами по степям гонять.
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Zapolyarnic
1724161923
Да Норвегия это Вам не Вьетнам. Как говорится подье@нул трамвай на повороте.
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