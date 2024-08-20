Черчесов – о подготовке сборной Казахстана: «Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему часто посещает матчи чемпионата России.

– Иногда спрашивают, почему я на футболу хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему.

Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

– За кем подсматриваете?

– ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть.

«Интер» играет в эту систему, ЦСКА, «Ахмат». Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать.