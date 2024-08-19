РПЛ. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0) и покинуло зону вылета

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в истории РПЛ.

Команда из Дагестана дома выиграла у «Ахмата» со счетом 1:0 в 5-м туре чемпионата России.

Единственный гол на 87-й минуте забил летний новичок хозяев поля Мохаммаджавад Хоссейннеджад, также известный как Джавад.

«Динамо Мх» благодаря набранным трем очкам поднялось с 15-го на 11-е место в таблице лиги.

«Ахмат» опустился из зоны переходных матчей в зону прямого вылета.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Джавад, 87.

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