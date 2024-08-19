РПЛ. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0) и покинуло зону вылета

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в истории РПЛ.
Команда из Дагестана дома выиграла у «Ахмата» со счетом 1:0 в 5-м туре чемпионата России.
Единственный гол на 87-й минуте забил летний новичок хозяев поля Мохаммаджавад Хоссейннеджад, также известный как Джавад.
«Динамо Мх» благодаря набранным трем очкам поднялось с 15-го на 11-е место в таблице лиги.
«Ахмат» опустился из зоны переходных матчей в зону прямого вылета.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Динамо (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Джавад, 87.
Источник: «Бомбардир»