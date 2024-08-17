Серия A. «Интер» упустил победу над «Дженоа» в гостях, пропустив на 95-й минуте

В матче 1-го тура Серии A «Дженоа» дома сыграла вничью с «Интером» – 2:2.

В первом тайме счет открыл защитник генуэзцев Алессандро Вольяччо. Затем у «нерадзурри» отличился форвард Маркус Тюрам.

На 85-й минуте француз забил во второй раз и вывел «Интер» вперед. Однако «Дженоа» удалось спастись в концовке. Отличился Жуниор Мессьяс, который сначала не реализовал пенальти.

Италия. Серия A. 1-й тур

Дженоа – Интер – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Вольяччо, 20; 1:1 – Тюрам, 30; 1:2 – Тюрам, 85; 2:2 – Мессьяс, 90+5.

Нереализованный пенальти: Мессьяс, 90+5 – нет.

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