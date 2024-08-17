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  • Виллиан Жозе перед матчем с «Зенитом» вспомнил свои голы в ворота петербуржцев

Виллиан Жозе перед матчем с «Зенитом» вспомнил свои голы в ворота петербуржцев

17 августа 2024, 16:54
9

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не забыл свои голы в ворота «Зенита».

– Впереди у нас матч с «Факелом», а затем – выезд в Санкт-Петербург. Ты забивал «Зениту» и за «Реал Сосьедад», и за «Бетис». Ждешь новой встречи?

– Во-первых, хочу пригласить болельщиков на домашнюю игру, которая изначально должна была пройти в другом городе. Пока все наши мысли именно о «Факеле».

Ну а потом нас ждет действительно суперинтересная игра с «Зенитом». Помню те важные голы. За «Бетис» я забил мяч, который помог победить. А вот когда отличился за «Реал Сосьедад», мы в итоге уступили. Так что этот гол принес не так много радости. Очень хочется, чтобы в следующую субботу «Спартак» добился успеха. И, конечно, хочу отличиться сам.

  • Матч «Зенит»«Спартак» состоится 24 августа.
  • Виллиан пришел в «Спартак» летом из «Бетиса» за 2 миллиона.
  • У бразильца нет результативных действий за «Спартак».

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Зенит Виллиан Жозе
Комментарии (9)
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NewLife
1723903407
Вперёд!!
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Fju-2
1723914565
Будет что внукам рассказать)
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subbotaspartak
1723917792
Журналисты вспомнили
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alefreddy
1723922624
дык тогда Жозе был в форме чего сейчас пока не сказать
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