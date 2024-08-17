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Семшов назвал нынешнего лидера «Спартака»

17 августа 2024, 16:11
3

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов выделил лидера «Спартака».

– Еще до прихода в клуб Станкович сначала лишился одного лидера в лице Джикии, теперь, похоже, потерял еще и Соболева. Кто сейчас лидер «Спартака»?

– Нужно время, чтобы команда сыгралась. Еще почти месяц до закрытия трансферного окна – будут приобретения. На первый взгляд, лидер – Эсекьель Барко. Он неплохо выглядит, интересно будет на него посмотреть в матчах против команд из первой пятерки.

– Барко – топ-трансфер для «Спартака»?

– Он современный футболист, который играет вперед, может протащить мяч, индивидуально сыграть, пробить. Пока он еще набирает форму, но то, что это игрок хорошего уровня, – однозначно.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Семшов Игорь
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1723912902
Согласен с Семшовым, кроме одного - Соболев не лидер Спартака, Соболев это проблема Спартака, нерешаемая проблема.
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