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Раскрыта зарплата Павлюченко в Медиалиге

16 августа 2024, 15:39
3

Стало известно, сколько зарабатывает Роман Павлюченко за выступления в составе медийной команды Fight Nights.

Спортивный директор клуба Дмитрий Шишков назвал размер зарплаты экс-форварда сборной России.

«По ходу первого сезона мы поняли, что аудитория медиафутбола не знает бойцов. Даже суперзвездных – уверен, выпусти мы Вову Минеева, то и его не узнали бы. Мы решили изменить стратегию и брать известных игроков.

Первым таким подписанием стал Роман Павлюченко. Это случилось весной 2023-го, перед третьим сезоном Медиалиги. Когда я узнал, что Камил и Рома договорились, был очень счастлив – это огромный шаг вперед и в медиа, и в спорте.

Я опасался, что Рома будет просто приезжать на игры, но он стал частью команды: посещает все тренировки, знает всех по имени, активен в чатах – даже присылает мемы.

Много общается с игроками атаки: объясняет, как правильно открываться или пасовать. В четвертом сезоне мы проиграли «Эгриси» в матче за бронзу, а в раздевалке он сразу пообещал, что остается в команде.

У нас есть потолок зарплат, после бронзы в пятом сезоне мы подняли его до 80 тысяч в месяц. Но у Романа Павлюченко зарплата за потолком.

Он важный игрок, у него особые условия: 100 тысяч рублей за матч и бонусы за голевые действия», – рассказал Шишков.

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Источник: Sports.ru
Медиафутбол Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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Troyz
1723827807
Он за всю свою карьеру должен был на всю оставшуюся жизнь накопить. Если не накопил - значит будущий обычный россиянин
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bulls27
1723880344
Вот почему пенсии у людей по 10 700
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