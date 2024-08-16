«Зенит» отказал в трансфере Кассьерры итальянскому клубу, участвующему в ЛЧ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра мог продолжить карьеру в Серии А.
Неназванный итальянский топ-клуб, участвующий в Лиге чемпионов, делал предложение по игроку.
Петербуржцы ответили отказом – их не устроила предложенная сумма. Переговоры сейчас на паузе, но еще могут возобновиться.
- В прошлом сезоне Кассьерра забил 24 гола и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ-2023/24.
- Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.
- В новом сезоне в активе колумбийца 3+2 в 5 играх.
Источник: Metaratings