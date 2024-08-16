«Зенит» отказал в трансфере Кассьерры итальянскому клубу, участвующему в ЛЧ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра мог продолжить карьеру в Серии А.

Неназванный итальянский топ-клуб, участвующий в Лиге чемпионов, делал предложение по игроку.

Петербуржцы ответили отказом – их не устроила предложенная сумма. Переговоры сейчас на паузе, но еще могут возобновиться.