Реакция Мусаева на слухи о возможном отъезде Смолова в Мексику

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал трансферные слухи вокруг форвардов его команды.

Сообщалось, что южане отказались продавать Федора Смолова клубу из Мексики.

– Смолов – Мексика, Кордоба – «Зенит». Как это сказывается на команде и что сейчас происходит с этими игроками?

– Оба лечатся, восстанавливаются после травмы. Надеюсь, что на тройной выезд Москва‑Нижний Новгород‑Москва они уже будут в строю.