Реакция Мусаева на слухи о возможном отъезде Смолова в Мексику

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал трансферные слухи вокруг форвардов его команды.
Сообщалось, что южане отказались продавать Федора Смолова клубу из Мексики.
– Смолов – Мексика, Кордоба – «Зенит». Как это сказывается на команде и что сейчас происходит с этими игроками?
– Оба лечатся, восстанавливаются после травмы. Надеюсь, что на тройной выезд Москва‑Нижний Новгород‑Москва они уже будут в строю.
- Смолов летом перешел в «Краснодар» из «Динамо» на правах свободного агента.
- В этом сезоне нападающий провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»