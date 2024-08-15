«Краснодар» отказался продавать Смолова клубу из Мексики

«Атлетико Ла-Пас» предложил 1 миллион долларов «Краснодару» за 34-летнего нападающего Федора Смолова. По данным журналиста Виктора Моралеса, футболист дал согласие на переход. Однако «быки» отказались продавать форварда, потребовав 2 миллиона.

«Атлетико» выступает во втором по статусе дивизиону Мексики. В текущем турнире Апертуры команда из Ла-Паса занимает 7-е место с 4 очками после трех матчей.

Смолов летом перешел в «Краснодар» из «Динамо» на правах свободного агента.

В этом сезоне россиянин провел за «быков» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 передачу.