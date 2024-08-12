Максименко высказался о поиске нового клуба для Джикии

Вратарь «Спартака» Александр Максименко удивлен, что Георгий Джикия остается свободным агентом.
Московский клуб этим летом не продлил контракт с центральным защитником.
– Для тебя шок, что Джикия до сих пор без команды?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Лучше у Георгия спросить, почему так получилось.
Я не могу представить, что Джикия будет без команды по завершении трансферного окна.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Чемпионат»