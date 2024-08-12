Максименко высказался о поиске нового клуба для Джикии

Вратарь «Спартака» Александр Максименко удивлен, что Георгий Джикия остается свободным агентом.

Московский клуб этим летом не продлил контракт с центральным защитником.

– Для тебя шок, что Джикия до сих пор без команды?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Лучше у Георгия спросить, почему так получилось.

Я не могу представить, что Джикия будет без команды по завершении трансферного окна.