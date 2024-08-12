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Максименко высказался о поиске нового клуба для Джикии

12 августа 2024, 16:59
4

Вратарь «Спартака» Александр Максименко удивлен, что Георгий Джикия остается свободным агентом.

Московский клуб этим летом не продлил контракт с центральным защитником.

– Для тебя шок, что Джикия до сих пор без команды?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Лучше у Георгия спросить, почему так получилось.

Я не могу представить, что Джикия будет без команды по завершении трансферного окна.

  • Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
  • С 2019 года Георгий был капитаном команды.
  • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Максименко Александр
Комментарии (4)
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shahor
1723471764
Аппетиты.Непомерные.Только и всего.
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andrysewswk
1723474629
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alefreddy
1723477155
жадность фраера сгубила
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