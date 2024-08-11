Орлов указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо» в игре с «Зенитом»

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было завершать матч 4-го тура РПЛ против «Зенита» вдесятером.

По его мнению, красной карточки заслуживал Хорхе Карраскаль за фол против Вендела.

«Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость.

Почему он сыграл так жестко на этом участке поля? Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую.

Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал Орлов.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0.

Вендел был заменен на 52-й минуте.

У бразильца серьезная травма колена.

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