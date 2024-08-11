Орлов указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо» в игре с «Зенитом»

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было завершать матч 4-го тура РПЛ против «Зенита» вдесятером.
По его мнению, красной карточки заслуживал Хорхе Карраскаль за фол против Вендела.
«Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.
Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость.
Почему он сыграл так жестко на этом участке поля? Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую.
Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал Орлов.
- «Зенит» выиграл со счетом 1:0.
- Вендел был заменен на 52-й минуте.
- У бразильца серьезная травма колена.
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