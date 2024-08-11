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  • Орлов указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо» в игре с «Зенитом»

Орлов указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо» в игре с «Зенитом»

11 августа 2024, 15:30
29

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было завершать матч 4-го тура РПЛ против «Зенита» вдесятером.

По его мнению, красной карточки заслуживал Хорхе Карраскаль за фол против Вендела.

«Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость.

Почему он сыграл так жестко на этом участке поля? Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую.

Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал Орлов.

  • «Зенит» выиграл со счетом 1:0.
  • Вендел был заменен на 52-й минуте.
  • У бразильца серьезная травма колена.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Вендел Карраскаль Хорхе Орлов Геннадий
Комментарии (29)
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andrei-sarap-yandex
1723380020
11 МЕТРОВЫЙ НЕ БЫЛ.....
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NewLife
1723380158
Игровой момент, да грубость была со стороны Караскаля, но не такая, о которой говорит Гена. Просто получилось так , что динамовец своей коленкой ударил по коленке Вендела.
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NewLife
1723380285
Если уж говорить о грубой игре, пересмотрите эпизоды с Боррелиозом - шипами в голень, удары по ногам со спины и тд. Как говорится, чья бы мычала, вернее каркала).
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Ловкий Бубен
1723380516
Согласен, 100% красная
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...уефан
1723380627
...не Орлов это, а целый Достоевский с "Преступлением и наказанием")...
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ЗаЖиМ
1723381326
Гена киздабол и спец Хренов...
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Garrincha58
1723381966
лучше бы про липовый пенальти указал, а фол на Венделе на красную не тянет там просто стечение обстоятельств так получилось конечно зачем в центре поля делать такие фолы я не думаю что он хотел именно Вендела вывести из игры
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Garrincha58
1723382533
В таких случаях надо не красную давать, а штраф присуждать из зарплаты. Вендел два матча пропустит, а может и больше вот и пусть Караскаль платит больничный и так всем кто грубо играет вот и подумал бы игрок в следующий раз, а стоит ли ломать соперника или нет, а то эти ЭСКа не понятно чем занимаются фигнёй всякой
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Шустик
1723476754
Зенит всегда засвистывают!
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paracetamol
1723537162
Карраскаля надо было удалять, пенальти не было. Дырнамо проплатило Иванову!
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