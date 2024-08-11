Семак рассказал о серьезной травме Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме Вендела в матче с «Динамо» (1:0).

Бразилец получил повреждение после фола от Хорхе Карраскаля и был заменен на 51-й минуте.

– Сергей Богданович, что случилось с Венделом, получил ли он травму? Насколько она серьезная?

– У Вендела травма серьезная, колено. Насколько она серьезная, посмотрим уже после обследования. Грубовато в данном эпизоде сыграли, но что делать, ничего уже не сделаешь. Будем надеяться, что не так много пропустит.

Варианта два, главное, чтобы не было худшего, касаемо крестообразных связок. Будем надеяться, что чуть полегче будет диагноз. Естественно, если он не может продолжать играть, то это говорит о серьезности травмы.