Отец Даку назвал итальянские клубы, претендующие на форварда «Рубина»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщил, что у его сына есть два предложения из итальянской Серии А.
«К Мирлинду есть интерес от «Дженоа» и «Кальяри», но пока ничего конкретного нет. «Рубин» не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон.
Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Все будет ясно на следующей неделе», – сказал Даку-старший.
- Рыночная стоимость албанца – 3 миллиона евро.
- «Рубин» требует за него 10 миллионов евро.
- В составе казанцев Даку забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
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Источник: Sport24