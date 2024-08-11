Отец Даку назвал итальянские клубы, претендующие на форварда «Рубина»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщил, что у его сына есть два предложения из итальянской Серии А.

«К Мирлинду есть интерес от «Дженоа» и «Кальяри», но пока ничего конкретного нет. «Рубин» не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон.

Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Все будет ясно на следующей неделе», – сказал Даку-старший.

Рыночная стоимость албанца – 3 миллиона евро.

«Рубин» требует за него 10 миллионов евро.

В составе казанцев Даку забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

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