Корнаухов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо»

Бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег Корнаухов высказался о состоянии «Зенита» и «Динамо» перед матчем команд в 4-м туре РПЛ.

«В прошлом сезоне многие команды удачно играли с «Зенитом». Но сейчас они прекрасны, мощные, легкие. Форма у игроков шикарная, Глушенков метеором ворвался в команду и встал как влитой. Может, этого и не хватало клубу в прошлом сезоне: человека, который разгоняет скоростные атаки.

«Динамо» тоже интересное. Да, у них есть проблемы с составом, футболисты уезжали на Кубок Америки, Олимпиаду. Но пока стопроцентный набор очков. Майсторович и Лепский производят хорошее впечатление. Они получают свой шанс и действуют хорошо», – сказал Корнаухов.